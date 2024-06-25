Вера прибудет в расположение «Оренбурга» во вторник

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда полузащитник Лукас Вера приедет на сборы команды в Турцию.

«Сегодня Вера приезжает на сборы команды в Турцию. До этого он отсутствовал по личным причинам», — сказал Андреев «СЭ».

Вера в прошедшем сезоне сыграл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. «Оренбург» проводит летние сборы в Турции с 16 июня по 11 июля.