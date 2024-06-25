Вера прибудет в расположение «Оренбурга» во вторник
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда полузащитник Лукас Вера приедет на сборы команды в Турцию.
«Сегодня Вера приезжает на сборы команды в Турцию. До этого он отсутствовал по личным причинам», — сказал Андреев «СЭ».
Вера в прошедшем сезоне сыграл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. «Оренбург» проводит летние сборы в Турции с 16 июня по 11 июля.
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|Локомотив
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14
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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|19.07
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Оренбург – Спартак
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|00:00
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Химки – Динамо Мх
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