В махачкалинском «Динамо» подтвердили новость об аренде у «Сочи» Ангбана

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил, что клуб арендовал у «Сочи» полузащитника Викторьена Ангбана.

«Мы арендовали Ангбана на год с возможностью выкупа футболиста. Детали называть не будем, в договоре есть масса разных запятых и «но», это связано в силу многих причин, связанных с состоянием здоровья футболиста и возможностей. Викторьен будет играть этот сезон в Махачкале», — приводит слова Гаджиева Sport24.

27-летний Ангбан за «Сочи» выступает с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 11 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.