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Сегодня, 17:31

Вера — о ничьей с «Оренбургом»: «Если бы матч прошел в равных составах, то мы бы создали больше моментов»

Константин Белов
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0).

«Эмоциональный матч против бывшей команды. Что касается результата, то грустно, после удаления было тяжело играть. Если бы матч прошел в равных составах, то мы бы побольше создали моментов», — сказа Вера.

Для красно-черных этот матч стал 8-м по счету в безвыигрышной серии во всех турнирах, которая длится с 9 августа.

«Химки» с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с тем же количеством баллов находится строчкой выше — на 13-й месте, опережая химчан по дополнительным показателям.

Лукас Вера
ФК Оренбург
ФК Химки
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 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
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 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
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 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
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 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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