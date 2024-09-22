«Спартак» — «Динамо»: красно-белые ведут в счете по итогам первого тайма

«Спартак» побеждает «Динамо» в московском дерби по итогам первого тайма матча 9-го тура РПЛ — 2:1.

Счет в игре открыл форвард бело-голубых Константин Тюкавин. Уже на 7-й минуте Манфред Угальде сравнял счет, а на 23-й минуте Эсекьель Барко вывел «Спартак» вперед.