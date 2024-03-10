Дерби ЦСКА и «Спартака» в 21-м туре РПЛ состоится в период с 23 по 25 апреля

Московское дерби ЦСКА и «Спартака» в рамках 21-го тура чемпионата России сезона 2023 / 2024 состоится в период с 23 по 25 апреля. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое состоялось 26 января. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Точные даты и время будут названы позже.

Матчи 21-го тура РПЛ перенесены в связи с выборами президента России, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024.

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