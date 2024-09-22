Карпин раскритиковал судей после игры с «Динамо» Махачкала: «Они все говорят на черное белое»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал работу судей в матче против махачкалинского «Динамо» (0:0 в 9-м туре РПЛ.

«Я уже все сказал после Краснодара, повторяться? Они все говорят на черное белое, а на белое — черное. И не только они, но и те, кто сидят в комитете даже. Смысл об этом говорить? Вы видели пенальти? Я тоже не видел, поэтому не знаю, пенальти или нет, на красная карточка, как по мне, да. Но опять же, они сейчас скажут, что кто-то перекрывал или недостаточный контакт. Что-то найдут, как обычно», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Главным арбитром встречи был Сергей Карасев. После игры Карпин предъявил претензии судье.