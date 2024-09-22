Тикнизян после матча с «Пари НН» ушел в раздевалку в сопровождении врача

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил травму в концовке матча 9-го тура РПЛ с «Пари НН».

Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Тикнизян начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 58-й минуте, заменив Сергея Пиняева. В добавленное ко второму тайму время 25-летний футболист повредил ногу. Он ушел в подтрибунное помещение в сопровождении врача.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тикнизян провел 7 матчей за «Локомотив», в которых отметился двумя голами.