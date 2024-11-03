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Сегодня, 08:30

Гаджиев: «Заставили «Зенит» немного понервничать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом».

«Я не говорю о том, что мы должны были сыграть вничью или выигрывать. Просто говорю о том, что оказали достойное сопротивление «Зениту». У них тоже были свои моменты, в которых они промахивались. Их вариант сработал. Эти действия были наиграны, так понимаю. Замыкали дальнюю штангу. Видимо, рассчитывали на своих более рослых игроков и видели, что дальняя точка у нашей команды не всегда закрывается. Видимо так или какие-то еще нюансы.

Конечно, нам надо было немного быстрее реагировать на все это. Это было и в других эпизодах, когда «Зенит» не забил. По ходу матча сложно перестроиться за несколько минут. Победа закономерна. Конечно, как от любого поражения от любой команды есть огорчение. Но при этом у меня есть право говорить о том, что мы смотрелись на поле достойно. Заставили «Зенит» немного понервничать. Эта игра в любом случае нам в копилку. Нам нужны такие матчи. Они будут помогать ребятам развиваться. У них еще есть ресурс. Думаю, что если не в этом году, то уже в марте-апреле мы будем на пять копеек лучше», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Зенит» не проигрывает в РПЛ в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 33 очками догнала лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.

Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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Тюкавин прокомментировал интерес со стороны «Зенита»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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