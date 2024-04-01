Газзаев: «Пенальти в ворота «Урала» был. Но «Спартак» не должен рассчитывать только на него»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» обозначил проблемы в игре «Спартака». В 22-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Уралом» (0:0).

— «Спартак» дома не смог одолеть «Урал». Мне показалось, что команда не играла, а мучилась. Мало интересных ходов. Какое-то напряжение на лицах футболистов. Постоянные забросы на Соболева. Не знаю... Мало идей. Отсюда такие результаты весной. Конечно, отсутствие Промеса в атаке сказывается. Это игрок действительно высокого уровня. Плюс есть такое понятие — аура авторитета. Ее красно-белым, конечно, не хватает.

Слова Абаскаля про то, что ему помогает состав определять Бог. Не знаю, не знаю... Это что-то из области философии. Не готов комментировать такие слова тренера. Похоже, он просто сильно растерян. Не знает, что делать. Потерян... От него ждут и игры, и результата. А мы не видим ни того ни другого... Может ли испанский тренер сетовать на решение судьи, который не поставил пенальти за фол Кулакова на Зиньковском? Судья так увидел этот эпизод, плюс он же общался с видеоарбитрами — вынесли такой вердикт. На мой взгляд, это пенальти. Но, с другой стороны, если ты хочешь претендовать на что-то серьезное, должен создавать против «Урала» гораздо больше моментов, а не уповать на пенальти. Повторюсь, «Спартак» не играл, а мучился, — сказал «СЭ» Газзаев.