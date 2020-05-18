Вагнер Лав: «Я чуть было не набросился на Газзаева с кулаками»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о выступлении в московском клубе под руководством Валерия Газзаева.

— Он из нас все соки выжимал, — приводит слова Вагнера Лава официальный сайт УЕФА. — Тяжело с ним приходилось, жутко строгий. Но я тоже всегда был с характером... И вот в моей третьей или четвертой игре в России мы с ним страшно поругались. Некрасиво, перед всеми игроками. Я чуть было не набросился на него с кулаками. Он меня поливал, я — его, большой скандал.

И несмотря ни на что, он был как отец. Я понимал, что сам тоже не сахар, и на неделе после той перепалки, он позвал меня к себе. Кабинета своего у него не было, просто в комнату, я пришел и сел его ждать.

Он явился, стал со мной разговаривать, а я отвечаю: «Вы все делаете по-своему, вы такой, какой есть. Вы тренер, вы главный и имеете право на меня орать. Но — уважайте меня. Если вы будете меня уважать, то и я буду вас уважать. Если я не увижу уважения от вас, то и от меня его не ждите. Родная мать со мной так не разговаривает, и вы не будете».