С Зобнина взыскали 22,5 тысячи рублей долга по взносам на капремонт

Мировой судья 464-го судебного участка района Покровское-Стрешнево Москвы удовлетворил требование столичного фонда капремонта многоквартирных домов и взыскал с полузащитника «Спартака» Романа Зобнина 22,5 тысячи рублей долга по взносам, сообщает РИА «Новости».

Речь идет о задолженности в период с 1 мая по 31 октября 2024 года.

В декабре 2024 года фонд капитального ремонта уже обращался в суд с аналогичным иском в отношении 31-летнего футболиста, однако в январе 2025 года судебный приказ отменили.