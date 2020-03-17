Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

— Сегодня должна была состоятся тренерская конференция, хорошая возможность увидеться с коллегами в спокойной обстановке, поговорить без спешки, — написал Евсеев в Instagram. — Но ее перенесли из-за коронавируса. Жаль. Потому что в нашей интенсивной жизни не хватает именно таких встреч и разговоров. С теми, кто тебя тренировал, с кем ты играл, с кем делаем одно общее дело.

Ждем, что сегодня к вечеру будут и другие новости. Чемпионат вероятно приостановят, как и в других странах. Для «Уфы» это невыгодно, мы в хорошей форме. Но ситуация такая, что пауза нужна.

Будет непросто, потому что придется ждать. Думать как тренироваться, как поддерживать форму. Без матчей это не просто, и без понимания как будет развиваться ситуация, когда футбол вернется на стадионы, что-то планировать тяжело.

Берегите себя, своих близких. Будьте сильными и знайте, что футбол все равно скоро вернется. Потому что это наша жизнь — мяч, поле, болельщики, эмоции, победы.

Просто немного подождем. Как бы жизнь не тасовала карты, все равно играть нам.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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