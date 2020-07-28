РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В защитнике «Уфы» Неделчару заинтересованы «Ницца» и «Рейнджерс»

12:23
Теги:

Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару может покинуть команду. В его приобретении заинтересованы «Рейнджерс» и «Ницца», сообщает Digi Sport со ссылкой на источник в России.

Вероятно, соотечественник Неделчару Гиори Хаджи, выступающий за «Рейнджерс», посоветовал главному тренеру команды Стивену Джеррарду обратить внимание на защитника. Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра любит работать с молодыми футболистами.

В сезоне-2019/20 24-летний румын провел 21 матч за уфимцев и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,2 миллиона евро.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир