В защитнике «Уфы» Неделчару заинтересованы «Ницца» и «Рейнджерс»

Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару может покинуть команду. В его приобретении заинтересованы «Рейнджерс» и «Ницца», сообщает Digi Sport со ссылкой на источник в России.

Вероятно, соотечественник Неделчару Гиори Хаджи, выступающий за «Рейнджерс», посоветовал главному тренеру команды Стивену Джеррарду обратить внимание на защитника. Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра любит работать с молодыми футболистами.

В сезоне-2019/20 24-летний румын провел 21 матч за уфимцев и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,2 миллиона евро.