В «Уфе» рассказали о ситуации с легионерами после заявления ФИФА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» заявил, что в клубе стабильная ситуация с легионерами.

«У нас с легионерами все нормально. Никто из иностранцев пока не высказывался по этому поводу и не проявлял желания уходить», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.