В Общероссийском профсоюзе футболистов оценили решение ФИФА по легионерам

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов поделился мнением о решении ФИФА по поводу легионеров в РПЛ.

«Разрешили футболистам и тренерам приостанавливать контракты до июня. Это, честно говоря, прецедент для ФИФА, где ни в регламентах, ни в каких нормативных документах такой меры не предусмотрено, поэтому возникают вопросы. В принципе не понятно, это наказание или забота о безопасности футболистов? Если второе, то очевидно, что играющим в России футболистам ничто не угрожает. Если это наказание, то, по-моему, нас уже немало наказали, опять же правовых основ не было предоставлено.

Такого никогда не было, позиция ФИФА озвучена, но никаких ссылок на регламенты нет. Мы знали, что такое решение готовится, но сказать, что я до конца понимаю действия ФИФА, не могу. Самое главное, что и без этого решения клубы шли навстречу иностранным футболистам и тренерам и разрывали или приостанавливали трудовые договоры», — приводит слова Зотова ТАСС.

Ранее ФИФА разрешило иностранным футболистам и тренерам досрочно разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке и заявляться за команды из других стран до открытия трансферного окна.