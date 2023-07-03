В Турции заявили, что Кузяев не дал точного ответа о переходе в «Бешикташ»

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрок принял предложение турецкого клуба о переходе, но пока будет ожидать интереса из топ-5 лиг.

«Игрок объявит о своем решении через несколько дней. Переговоры идут ни положительно, ни отрицательно. Ведь Кузяев не дал точного ответа, перейдет он в Бешикташ или нет», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее о такой возможности стало известно на канале Rabona YouTube.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.