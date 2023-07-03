В Турции заявили, что Кузяев не дал точного ответа о переходе в «Бешикташ»
Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрок принял предложение турецкого клуба о переходе, но пока будет ожидать интереса из топ-5 лиг.
«Игрок объявит о своем решении через несколько дней. Переговоры идут ни положительно, ни отрицательно. Ведь Кузяев не дал точного ответа, перейдет он в Бешикташ или нет», — сказал Дикме «СЭ».
Ранее о такой возможности стало известно на канале Rabona YouTube.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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