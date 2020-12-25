В тренерский штаб «Краснодара» пришел специалист из академии

В тренерском штабе «Краснодара» произошло пополнение. Как сообщает официальный сайт клуба, ассистентом Мурада Мусаева станет специалист из академии Виталий Корнеев.

Корнеев родился 9 июня 1986 года в Краснодаре, в качестве футболиста играл за команды региона. С 2011 года работал в академии «Краснодара», возглавлял разные возрастные группы. В 2019 году привел команду 2004 года рождения к титулу чемпионов России в своем возрасте.

В нынешнем сезон команда Корнеева дебютировала в Юношеской футбольной лиге-2, где на зимний перерыв ушла на втором месте с 33 очками после 13 туров.

Ранее стало известно, что тренерский штаб «Краснодара» покинул Игорь Захаряк.

Кубанцы после 19 туров занимают седьмое место в таблице Тинькофф-РПЛ.