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Сегодня, 10:35

В «Торпедо» рассказали об усилении команды: «Трансферная кампания не завершена!»

В «Торпедо» сообщили о возможном усилении команды
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Президент «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос «СЭ» о возможном усилении команды.

— Есть ощущение, что команде необходимо усиление. Почему его не происходит?

— Безусловно. Трансферная кампания пока не завершена. Она закончится 8 сентября. И 9 я отвечу на все вопросы.

— Вы же теряете очки из-за этого...

— Пока не набираем очки. Но будем набирать. Обязательно!

После 5 туров РПЛ-2022/23 «Торпедо» идет на предпоследнем, 15-м месте с 1 очком. 21 августа команда сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ.

ФК Торпедо (Москва)
4
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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