В «Торпедо» рассказали об усилении команды: «Трансферная кампания не завершена!»

В «Торпедо» сообщили о возможном усилении команды

Президент «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос «СЭ» о возможном усилении команды.

— Есть ощущение, что команде необходимо усиление. Почему его не происходит?

— Безусловно. Трансферная кампания пока не завершена. Она закончится 8 сентября. И 9 я отвечу на все вопросы.

— Вы же теряете очки из-за этого...

— Пока не набираем очки. Но будем набирать. Обязательно!

После 5 туров РПЛ-2022/23 «Торпедо» идет на предпоследнем, 15-м месте с 1 очком. 21 августа команда сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ.