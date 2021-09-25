В «Спартаке» заверили, что матч с «Уфой» начнется вовремя
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» начнется без опоздания.
«Уфа» на стадионе, игроки в раздевалке. Мы оперативно связались с транспортной компанией, услугами которой всегда пользуемся для обеспечения автобуса гостевым командам — там небольшая накладка из-за пробок. Но уже все на стадионе, готовимся к игре», — заявил Зеленов.
Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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