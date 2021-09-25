В «Спартаке» объяснили, почему Кутепов и Ларссон пропускают матч с «Уфой»
Пресс-служба «Спартака» объяснила, почему защитник Илья Кутепов и нападающий Джордан Ларссон пропускают матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Помимо Маслова, Мелкадзе, Зобнина и Хендрикса, которые ранее получили травмы, в заявку на игру не попали Кутепов и Ларссон. У Ильи простуда, а Джордан получил ушиб на тренировке», — говорится в публикации в официальном Twitter красно-белых.
Помимо Маслова, Мелкадзе, Зобнина и Хендрикса, которые ранее получили травмы, в заявку на игру не попали Кутепов и Ларссон.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 25, 2021
У Ильи простуда, а Джордан получил ушиб на тренировке.#СпартакУфа ? pic.twitter.com/efstFvTBaC
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится сегодня, 25 сентября, начало — в 19.00 (мск).
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