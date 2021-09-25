«Спартак» — «Уфа»: Кофрие и Литвинов выйдут в стартовом составе красно-белых во втором матче подряд
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе красно-белых появятся Максимилиано Кофрие и Руслан Литвинов, которые также выходили с первых минут в матче прошлого тура против ЦСКА (0:1).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Рассказов, Ломовицкий, Игнатов, Маркитесов, Денисов, Соболев.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Журавлев, Иванов, Голубев, Фищенко, Милетич, Ахатов.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится сегодня, 25 сентября, начало — в 19.00 (мск).
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