В «Спартаке» ожидают более 20 тысяч зрителей на матче с «Динамо»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», сколько зрителей ожидается на матче 9-го тура РПЛ против «Динамо».

«Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Продажи идут активно, интерес достаточно высокий», — сообщил Зеленов «СЭ».

Матч состоится 23 сентября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 мск.

После 8 туров динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.