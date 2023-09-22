Касcьерра — о своей результативности: «Буду стараться продолжать и помогать «Зениту»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.

«Много раз уже повторял, что ничего не поменялось. Просто удалось с первого же тура начать забивать — это придало уверенности, сил. Всегда говорю, что впереди еще много матчей. Рад, что на данный момент уже забил какое-то количество голов. Буду стараться продолжать и помогать команде, забивать еще. Необходимо думать о каждой следующей игре, прямо сейчас это матч с «Локомотивом». Очень важно набрать дома три очка», — сказал Кассьерра.

В текущем сезоне 26-летний колумбиец провел 13 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.