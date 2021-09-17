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Ларссон — о конфликте с Виторией: «У нас с тренером нет и никогда не было проблем»

17:02
Джордан Ларссон. Фото Instagram
Джордан Ларссон. Фото Instagram
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Нападающий «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон высказался об информации о том, что у него конфликт с главным тренером Руем Витория.

«Это фейк, который даже комментировать смешно. У нас с тренером нет и никогда не было проблем. Если кто-то думает, что такие сообщения перед дерби нас потревожат, он ошибается. Наша сила в единстве. Работаем и не отвлекаемся», — сказал Ларссон.

На одном из ресурсов сообщалось, что 24-летний футболист при всей команде выражал недовольство тем, что Витория решил его заменить. Он также заявил, что неудовлетворен своей позицией на поле и общей игровой схемой.

«Спартак» проиграл в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1). Московский клуб пропустил на последних минутах встречи.

20 сентября красно-белые сыграют с ЦСКА на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19.30 (мск).

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Артем Бухаев все материалы автора

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