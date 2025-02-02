«Ахмат» близок к аренде хавбека «Спартака» Зорина

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненцы близки к аренде полузащитника «Спартака» Даниила Зорина.

«Определенные договоренности по аренде Зорина есть. Надеемся, что в ближайшее время он присоединится к команде», — сказал Айдамиров «СЭ».

На счету 20-летнего Зорина 16 матчей за основную команду «Спартака», два гола и четыре результативные передачи.