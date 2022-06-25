В «Крыльях Советов» подтвердили, что Ежов останется в клубе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и спортивный директор Сергей Корниленко сообщили Metaratings.ru, что полузащитник Роман Ежов останется в самарском клубе.

В ближайшее время «Крыльев Советов» официально объявит о продлении контракта с 24-летним россиянином и другими игроками.

В прошедшем сезоне Ежов забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за самарцев в Российской премьер-лиге. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.