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Сегодня, 12:23

В «Крыльях Советов» подтвердили, что Ежов останется в клубе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и спортивный директор Сергей Корниленко сообщили Metaratings.ru, что полузащитник Роман Ежов останется в самарском клубе.

В ближайшее время «Крыльев Советов» официально объявит о продлении контракта с 24-летним россиянином и другими игроками.

В прошедшем сезоне Ежов забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за самарцев в Российской премьер-лиге. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-krylyakh-sovetov-podtverdili-chto-ezhov-ostanetsya-v-komande-1297364/
Сергей Корниленко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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