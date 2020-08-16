В «Интернасионале» подтвердили информацию об интересе ЦСКА к Фуксу

«Интернасионал» подтвердил информацию о переговорах с ЦСКА по поводу перехода защитника Бруну Фукса. По информации журналиста Николо Скиры, 21-летний игрок центра обороны обойдется армейцам в 7 миллионов евро, а контракт будет заключен на 5 лет.

— Да, мы ведем переговоры с русскими, — приводит gauchazh.com.br слова представителя клуба.

В нынешнем сезоне Фукс провел 2 матча в бразильской серии A и 6 — в чемпионате штата.