РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Интернасионале» подтвердили информацию об интересе ЦСКА к Фуксу

12:35
Бруну Фукс. Фото Twitter
Бруну Фукс. Фото Twitter
Теги:

«Интернасионал» подтвердил информацию о переговорах с ЦСКА по поводу перехода защитника Бруну Фукса. По информации журналиста Николо Скиры, 21-летний игрок центра обороны обойдется армейцам в 7 миллионов евро, а контракт будет заключен на 5 лет.

— Да, мы ведем переговоры с русскими, — приводит gauchazh.com.br слова представителя клуба.

В нынешнем сезоне Фукс провел 2 матча в бразильской серии A и 6 — в чемпионате штата.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир