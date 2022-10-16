В «Химках» проведут аудит для проверки бухгалтерской отчетности

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что в команде заказали аудит для проверки бухгалтерской отчетности и проведения финансового анализа, по итогам которого будут сделаны выводы.

«Это так, в «Химках» заказали аудит, еще около двух недель назад», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что в «Химках» уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 13 матчах.