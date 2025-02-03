В «Химках» не исключили появление Поляцкина в клубе

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о роли Дмитрия Поляцкина в подмосковном клубе.

Ранее стало известно, что функционер может занять должность спортивного директора «Химок».

— Имеет ли Поляцкин отношение к «Химкам» сейчас?

— Как только в клубе произойдут кадровые изменения, мы обязательно о них объявим.

«Химки» после 18-го тура занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.