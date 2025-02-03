Дркушич присоединился к «Зениту» на сборах в Абу-Даби

Словенский защитник Ваня Дркушич прибыл в расположение «Зенита» на тренировочные сборы в ОАЭ, сообщает клубная пресс-служба.

Словенец летом 2024 года перешел в «Зенит» из «Сочи». Сразу после трансфера Дркушич на правах аренды уехал в «Црвену Звезду». В составе сербского клуба он провел 12 матчей, отметившись в них одним забитым мячом.