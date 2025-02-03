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Африканский игрок присоединится к «Химкам» на сборе в Турции

Камила Абдурахманова
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Нигерийский полузащитник Фаваз Абдуллахи в течение нескольких дней присоединится к «Химкам» на зимнем сборе команды в Турции, сообщает Legalbet.ru.

21-летний хавбек решил все вопросы с документацией. В понедельник, 3 февраля, он отправится в Турцию, чтобы присоединиться к сборам подмосковной команды «Химки». Ожидается, что на следующий день после прибытия футболист будет готов приступить к тренировкам в составе клуба.

Ранее Абдуллахи выступал за кипрский АПОЭЛ. В последние полгода хавбек играл на правах аренды за «Гомель». В составе белорусской команды нигериец провел 13 матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.

Источник: Legalbet.ru
РПЛ
ФК Химки
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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