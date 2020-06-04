В eFootball PES 2020 появилась «Газпром Арена»

4 июня компания Konami выпустила обновление футбольного симулятора eFootball PES 2020 версии 7.0.

В обновлении, посвященном чемпионату Европы-2020, появился домашний стадион «Зенита». Отмечается, что арена представлена в двух форматах — как «Газпром Арена» в качестве стадиона сине-бело-голубых, и как «Санкт-Петербург Арена» в качестве одного из стадионов Евро-2020. Помимо этого стадиона, в игру были добавлены все остальные арены, которые должны были принять европейское первенство, перенесенное с лета 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Также, в игре доступен отдельный режим «Евро-2020», в котором можно провести свой собственный розыгрыш турнира.

Обновление доступно бесплатно для владельцев игры на платформах PC, PlayStation 4 и Xbox One.

«Зенит» сотрудничает с Konami с ноября 2019 года, в рамках соглашения команда эксклюзивно представлена в симуляторе.