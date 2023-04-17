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Сегодня, 09:15

Гафин ответил на вопрос о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности «Зенита» в приобретении нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

— Как смотрите на историю о том, что в случае ухода легионеров «Зенит» может летом обратиться к «Динамо» за покупкой Тюкавина?

— Смотрите, Костя Тюкавин наш основной нападающий. Это, как я уже говорил, один из самых талантливых нападающих в стране. Поэтому мы не удивлены интересу к нему от множества клубов. А в остальном, как я уже сказал, Костя — футболист «Динамо» Москва.

— Правильно ли я понимаю, что «Зенит» не обращался пока что к «Динамо»?

— Мне об этом ничего не известно.

Контракт Тюкавина с «Динамо» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 20-летний форвард провел за бело-голубых 22 матча в РПЛ, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
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