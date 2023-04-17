Гафин ответил на вопрос о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности «Зенита» в приобретении нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

— Как смотрите на историю о том, что в случае ухода легионеров «Зенит» может летом обратиться к «Динамо» за покупкой Тюкавина?

— Смотрите, Костя Тюкавин наш основной нападающий. Это, как я уже говорил, один из самых талантливых нападающих в стране. Поэтому мы не удивлены интересу к нему от множества клубов. А в остальном, как я уже сказал, Костя — футболист «Динамо» Москва.

— Правильно ли я понимаю, что «Зенит» не обращался пока что к «Динамо»?

— Мне об этом ничего не известно.

Контракт Тюкавина с «Динамо» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 20-летний форвард провел за бело-голубых 22 матча в РПЛ, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.