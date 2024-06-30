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В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин не принимает участие в спарринге с «Ахматом»

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пропускает товарищеский матч с грозненским «Ахматом», поскольку только 26 июня присоединился к команде после выступления за сборную России, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Тюкавин, [Муми] Нгамале, [Эли] Даса, [Лука] Гагнидзе в июне выступали за свои национальные сборные, в этой связи получили дополнительную неделю отдыха и приступили к тренировкам только 26 июня. Поэтому они не участвуют в сегодняшней игре с «Ахматом». [Роберто] Фернандес и [Милан] Майсторович пропускают игру по решению медицинского штаба», — приводит слова пресс-службы «Динамо» ТАСС.

В воскресенье, 30 июня, «Динамо» в Новогорске проводит товарищеский матч с «Ахматом». Тюкавин не попал в заявку бело-голубых. 7 июня сборная России в Минске обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0 в товарищеском матче. Тюкавин забил гол и был заменен на 61-й минуте.

Источник: ТАСС
Константин Тюкавин
Сборная России по футболу
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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