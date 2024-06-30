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Агент Миранчука: «У меня нет ответа, останется ли Антон в «Локомотиве»

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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, не смог ответить на вопрос, останется ли его клиент в «Локомотиве».

«У меня нет ответа на ваш вопрос», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт 28-летнего футболиста сборной России с красно-зелеными заканчивается в воскресенье, 30 июня. Полузащитник проводит сборы с железнодорожниками. В частности, он провел первый тайм товарищеского матча с «Родиной» (0:1). Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА, а также клубов из Катара и ОАЭ.

В сезоне-2023/24 РПЛ Миранчук 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в тчемпионате России, набрав 53 очка.

Источник: РБ Спорт
Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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