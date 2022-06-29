В ЦСКА рассказали о работе клуба на трансферном рынке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью «СЭ» рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

— Почти каждый день пишут, что у ЦСКА появится новый игрок.

— Из того, что написано, очень много недостоверной информации, какие-то фамилии всплывают из зимних трансферных лонг-листов, какие-то еще из предыдущих, но, конечно, работа ведется.

— Пишут, что ЦСКА хочет приобрести 3-4 футболиста.

— Я не готов говорить о количестве, но то, что клуб хочет усилиться, это безусловно так.