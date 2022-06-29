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Сегодня, 21:12

В ЦСКА назвали сроки восстановления травмированных игроков

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

«Сегодня пропускают матч Костя Кучаев, Кирилл Набабкин и Максим Мухин. Также не сыграет Егор Ушаков. У них небольшие повреждения — буквально 2-3 дня [на восстановление]. Только у Кирилла Набабкина, как говорит медицинский штаб, это вопрос 7-10 дней», — заявил Брейдо.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял 5-е место в Тинькофф РПЛ.

В последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне-2015/16.

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