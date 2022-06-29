В ЦСКА рассказали о ситуации с выплатами по игрокам, ушедшим из команды
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с выплатами по футболистам, которые недавно покинули команду.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Аталанта» остановила транши «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.
— «Аталанта» перестала платить деньги «Локомотиву» за Миранчука. Какая ситуация у ЦСКА? Было несколько продаж, в том числе и достаточно дорогая продажа Влашича. Выплачивается ли все в срок?
— Не буду раскрывать какие-то течения, что касается транзакций. Не могу сказать, что есть какие-то проблемы, но мы понимаем на примере «Аталанты», что ситуация возникла следующая: лучше лишний раз не спешить платить. Кто знает, какую рекомендацию ФИФА даст в дальнейшем. После последних событий в конце февраля ФИФА выпустила определенный, понятный циркуляр для клубов. Если есть желание заплатить, ты всегда сможешь заплатить. Условно, в теории: «Салернитана» должна нам деньги за Бохинена, а мы должны деньги «Ривер Плейту» за Карраскаля. «Салернитана» может заплатить напрямую «Ривер Плейту». Это в теории. Таких реальных инструментов для применения много.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -