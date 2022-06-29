В ЦСКА рассказали о ситуации с выплатами по игрокам, ушедшим из команды

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с выплатами по футболистам, которые недавно покинули команду.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Аталанта» остановила транши «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

— «Аталанта» перестала платить деньги «Локомотиву» за Миранчука. Какая ситуация у ЦСКА? Было несколько продаж, в том числе и достаточно дорогая продажа Влашича. Выплачивается ли все в срок?

— Не буду раскрывать какие-то течения, что касается транзакций. Не могу сказать, что есть какие-то проблемы, но мы понимаем на примере «Аталанты», что ситуация возникла следующая: лучше лишний раз не спешить платить. Кто знает, какую рекомендацию ФИФА даст в дальнейшем. После последних событий в конце февраля ФИФА выпустила определенный, понятный циркуляр для клубов. Если есть желание заплатить, ты всегда сможешь заплатить. Условно, в теории: «Салернитана» должна нам деньги за Бохинена, а мы должны деньги «Ривер Плейту» за Карраскаля. «Салернитана» может заплатить напрямую «Ривер Плейту». Это в теории. Таких реальных инструментов для применения много.