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Полузащитник «Краснодара» Сперцян останется в клубе

Алексей Еремин
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян не планирует покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, предложение по Сперцяну поступали от французских и немецких клубов, однако представителям игрока не удалось договориться с потенциальными покупателями о трансферной стоимости игрока. 22-летний полузащитник также находился в шорт-листе клубов из Италии, Нидерландов и Англии.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Сперцян был признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2021/22 по версии болельщиков.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashchitnik-spertsyan-s-bolshey-doley-veroyatnosti-ostanetsya-v-krasnodare-1301066/
Эдуард Сперцян
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