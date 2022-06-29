Полузащитник «Краснодара» Сперцян останется в клубе
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян не планирует покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, предложение по Сперцяну поступали от французских и немецких клубов, однако представителям игрока не удалось договориться с потенциальными покупателями о трансферной стоимости игрока. 22-летний полузащитник также находился в шорт-листе клубов из Италии, Нидерландов и Англии.
Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Сперцян был признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2021/22 по версии болельщиков.
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
|0
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7
|Ахмат
|0
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|0
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
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|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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