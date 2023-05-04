В агентстве Дугласа Сантоса опровергли интерес «Барселоны» к игроку

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Барселоны» к игроку.

«Что касается нашего агентства, нам ни разу не звонили из «Барселоны» касательно возможного перехода Дугласа Сантоса», — сказал Фрейтас «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Барселона» искала игроков для усиления левого фланга обороны. Селекционеры сине-гранатовых, согласно информации Sport.es, интересовались кандидатурой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.