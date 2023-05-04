В агентстве Дугласа Сантоса опровергли интерес «Барселоны» к игроку
Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Барселоны» к игроку.
«Что касается нашего агентства, нам ни разу не звонили из «Барселоны» касательно возможного перехода Дугласа Сантоса», — сказал Фрейтас «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Барселона» искала игроков для усиления левого фланга обороны. Селекционеры сине-гранатовых, согласно информации Sport.es, интересовались кандидатурой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
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|
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|4
|15
|27-49
|22
|
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|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
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|24-57
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|
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|3
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|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
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|
Краснодар – Кр. Советов
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Локомотив – Сочи
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|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
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|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Александр Соболев
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|
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Гленн Бейл
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