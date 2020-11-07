В двух эпизодах матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» (2:2) арбитр Павел Кукуян принял разные решения. На 85-й минуте он не зафиксировал фол Павла Маслова на Эрике Бикфалви, а на 89-й минуте определил, что Самюэль Жиго сыграл грубо против Даниела Мишкича, назначил штрафной удар и наказал спартаковца предупреждением.

Фол Павла Маслова на Эрике Бикфалви.

Фол Самюэль Жиго против Даниела Мишкича.

Между тем, в обоих эпизодах контакты ног происходили после того, как игроки «Урала» успевали сыграть в мяч. Отличие только в том, что Маслов сфолил в своей штрафной площади. И в этом случае следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Спартака». Но Кукуян почему-то так не поступил.

И его почему-то не поправили видеоассистенты Игорь Панин и Николай Еремин. А если продолжать разговор о последовательности, то можно вспомнить момент из вчерашнего матча «Сочи» — «Уфа», в котором в схожей ситуации Николай Волошин после вмешательства видеоарбитров назначил пенальти. (Александр Бобров)