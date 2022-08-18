«Урал» расторг контракт с защитником Колесниченко

Защитник Кирилл Колесниченко покинул «Урал».

Клуб из Екатеринбурга объявил о расторжении контракта с 22-летним россиянином по взаимному согласию.

Колесниченко перешел в «Урал» в июле 2021 года из «Кайрата». Футболист принял участие в 19 матчах команды и не отличился результативными действиями. Его контракт с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года.