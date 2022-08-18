«Урал» расторг контракт с защитником Колесниченко
Защитник Кирилл Колесниченко покинул «Урал».
Клуб из Екатеринбурга объявил о расторжении контракта с 22-летним россиянином по взаимному согласию.
Колесниченко перешел в «Урал» в июле 2021 года из «Кайрата». Футболист принял участие в 19 матчах команды и не отличился результативными действиями. Его контракт с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года.
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/3620
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|3
|2
|0
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|11
|
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|5
|3
|1
|1
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|10
|
5
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|5
|3
|0
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|9
|
6
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|
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|
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|5
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|Н. Новгород
|5
|0
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|3
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|4
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|19.08
|19:00
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Кр. Советов – Факел
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|20.08
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Урал – Н. Новгород
|- : -
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|15:00
|
Химки – Локомотив
|- : -
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
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|
Зенит – Торпедо
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|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
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Спартак
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Спартак
|3
|
|
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Ростов
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|
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Батраз Гурциев
Оренбург
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|И
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|Ж
|
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Локомотив
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|0
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