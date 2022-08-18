Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:26

«Урал» расторг контракт с защитником Колесниченко

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник Кирилл Колесниченко покинул «Урал».

Клуб из Екатеринбурга объявил о расторжении контракта с 22-летним россиянином по взаимному согласию.

Колесниченко перешел в «Урал» в июле 2021 года из «Кайрата». Футболист принял участие в 19 матчах команды и не отличился результативными действиями. Его контракт с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/3620
Футбол
РПЛ
ФК Урал
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред шиповника. Мнение эксперта
«Динамо» Киев почти без шансов на Лигу чемпионов, «Маккаби» творит историю. Главные события в отборе ЛЧ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Жирков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Агент Майсторовича: «У нас были предложения из Италии, Испании и Германии, но мы выбрали «Динамо»
Агент Боян Остожич считает, что «Динамо» удачно вложился в трансфер Майсторовича
«Спартак» — первый. Но настоящая проверка еще только ждет Абаскаля — в дерби с «Динамо»
Циннбауэр заявил, что «Локомотив» не думает о трансферах перед матчем с «Химками»
Израильский вундеркинд, которого хочет «Зенит» и пол-Европы. Кто такой Оскар Глух
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородюк прокомментировал свою отставку из «Торпедо»

Тренер ЦСКА Фоменко: «Мы хорошо выглядели с «Зенитом» в последние полчаса. До этого соперник нас давил, мы что-то делали не так»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости