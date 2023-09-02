«Урал» дома проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

«Ахмат» на выезде обыграл «Урал» в матче 7-го тура чемпионата России-2023/24 — 1:0.

Единственный гол забил нападающий грозненцев Мохамед Конате на 44-й минуте. Он реализовал 11-метровый удар.

«Ахмат» набрал 10 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 13 баллами находится на третьей строчке.

В 8-м туре чемпионата России грозненцы сыграют с «Краснодаром» (16 сентября), а екатеринбуржцы встретятся с «Факелом» (17 сентября).