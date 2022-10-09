«Оренбург» — «Ахмат»: гости открыли счет в матче

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Он отличился в первом тайме матча — 1:0.

Конате откликнулся на навес с фланга и в падении головой переправил мяч в ворота.