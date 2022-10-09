«Оренбург» — «Ахмат»: гости открыли счет в матче
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Он отличился в первом тайме матча — 1:0.
Конате откликнулся на навес с фланга и в падении головой переправил мяч в ворота.
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|
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|2
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|
4
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|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
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|21
|
6
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|6
|2
|5
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|
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|
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|
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|13
|6
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|7
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|
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|3
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|2
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|9
|
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|13
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
|
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Сочи
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|1
|1
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