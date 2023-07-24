Умяров считает, что Ларин справился бы с работой на посту гендиректора «Крыльев Советов»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении экс-директора академии «Чертаново» Николая Ларина на пост генерального директора «Крыльев Советов». Ранее о такой возможности сообщал «Чемпионат».

«Я первый раз услышал эту новость. Мы с ним конкретно на эту тему не разговаривали. Считаю, он способен успешно работать на таких высоких должностях. Вы сами об этом знаете», — сказал Умяров «СЭ».

Ларин работал в академии «Чертаново» с 2008 по 2021 год. Осенью 2022-го его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.