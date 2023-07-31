Умяров провел 100-й матч за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров провел 100-й матч за красно-белых.

23-летний футболист вышел в стартовом составе на матч второго тура РПЛ против «Балтики».

«295 дней между 97-й и 100-й играми — еще раз говорим, как рады возвращению Наиля, и желаем №18 как можно больше победных матчей за наш клуб», — говорится в сообщении «Спартака».

Умяров 8 июля провел первый матч в футболке красно-белых после повреждения, футболист не играл на протяжении 272 дней.