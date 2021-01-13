Умер отец Марко Николича
08:32
В среду, 13 января, «Локомотив» в клубных соцсетях сообщил о смерти отца главного тренера железнодорожников Марко Николича. Причина смерти — инсульт.
«СЭ» выражает искренние соболезнования Марко Николичу и его близким.
В семье главного тренера «Локомотива» Марко Николича случилась трагедия. От инсульта умер отец Марко.— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2021
ФК «Локомотив» выражает соболезнования Марко и его семье. pic.twitter.com/SBwhy0QdWI
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