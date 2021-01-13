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Умер отец Марко Николича

08:32
Марко Николич. Фото ФК «Локомотив»
Марко Николич. Фото ФК «Локомотив»
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В среду, 13 января, «Локомотив» в клубных соцсетях сообщил о смерти отца главного тренера железнодорожников Марко Николича. Причина смерти — инсульт.

«СЭ» выражает искренние соболезнования Марко Николичу и его близким.

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