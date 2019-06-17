"Уфа" сыграет в Австрии с "Хорном" и "Карабахом"

Определились первые соперники "Уфы" на тренировочном сборе в австрийском Майрхофене. 24 июня клуб из Башкирии сыграет против "Хорна" (Австрия), а 28 июня - против "Карабаха" из Азербайджана.
В сезоне-2018/19 "Хорн" занял 13-е место во второй австрийской лиге, в 4 очках от зоны вылета. "Карабах" стал чемпионом Азербайджана.
ФК «Уфа» сыграет два контрольных матча на первом сборе— ФК УФА (@UfaFc) 17 июня 2019 г.
Соперниками нашей команды на первом учебном-тренировочном сборе в Майрхофене станут австрийский «Хорн» (24 июня) и азербайджанский «Карабах» (28 июня) pic.twitter.com/oe6oLJb2YZ
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