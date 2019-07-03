"Уфа" хочет получить 4,5 миллиона евро от "Зенита" за Неделчару

Защитник "Уфы" Ионуц Неделчару близок к переходу в "Зенит", сообщает gsp.ro.

Сообщается, что "Уфа" хочет получить за игрока 4,5 миллиона евро, и "Зенит" может выплатить эту сумму. Ранее появлялась информация, что "Рома" приобрела футболиста за 4 миллиона евро, но в "Уфе" ее опровергли. По данным источника, вероятность такого перехода ничтожна.

Указано также, что бывший клуб румына "Динамо" (Бухарест) получит 675 тысяч евро в качестве платежа солидарности.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. Его контракт с "Уфой" действует до 30 июня 2021 года.

23-летний Неделчару перешел в "Уфу" из бухарестского "Динамо" в феврале 2018 года. Всего на счету румына 44 матча за уфимцев во всех турнирах.

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