Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:24

Тюкавин в одном голе от рекорда «Динамо» в XXI веке

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился голом в матче против «Оренбурга» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

В нынешнем чемпионате Тюкавин отличился уже 12 раз — это один из лучших результатов для динамовских бомбардиров в XXI веке. На этой отметке ранее останавливались Александр Кержаков и Константин Игорь Семшов, на гол больше забили рекордсмены века — Дерлей и Кевин Кураньи. В 1990-х бело-голубые выступали порезультативнее: Игорь Симутенков в лучшем сезоне записал на свой счет 21 гол, Дмитрий Черышев и Олег Терехин — по 17.

Все динамовцы, забивавшие больше девяти голов за чемпионат в XXI веке:

Сезон

Игрок

Гражданство

Матчи

Голы

2005

Дерлей

Бразилия

23

13

2011/12

Кевин Кураньи

Германия

41

13

2009

Александр Кержаков

Россия

24

12

2023/24

Константин Тюкавин

Россия

25

12

2011/12

Игорь Семшов

Россия

37

12

2011/12

Андрей Воронин

Украина

37

11

2001

Антон Хазов

Россия

16

10

2012/13

Александр Кокорин

Россия

22

10

2013/14

Александр Кокорин

Россия

22

10

2014/15

Кевин Кураньи

Германия

24

10

2022/23

Федор Смолов

Россия

24

10

2012/13

Кевин Кураньи

Германия

27

10

2021/22

Даниил Фомин

Россия

29

10
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Константин Тюкавин
2
0
Читайте также
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
Никотин могут приравнять к допингу в спорте
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
«Пари НН» — «Локомотив»: хозяева выигрывают после первого тайма
Агент Тюкавина: «Костя ни на кого не обращает внимания. Итоги подведем, когда закончится сезон»
«Пари НН» — «Локомотив»: Калинский реализовал пенальти и вывел хозяев вперед
«Локомотив» в Нижнем Новгороде, матчи «Зенита» и «Краснодара», «Динамо» победило «Оренбург». Онлайн-трансляция дня РПЛ
Роман Шишкин: «Спартак» окрылен, ЦСКА колошматит, но в дерби возможно все"
Кобелев назвал игру «Динамо» неоднозначной: «Должны были забивать третий мяч и спокойно доводить матч до победы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин: «Динамо» может бороться за серьезные места, если не будет раздавать очки»

Кобелев назвал игру «Динамо» неоднозначной: «Должны были забивать третий мяч и спокойно доводить матч до победы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости