Тюкавин в одном голе от рекорда «Динамо» в XXI веке
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился голом в матче против «Оренбурга» (2:1) в 21-м туре РПЛ.
В нынешнем чемпионате Тюкавин отличился уже 12 раз — это один из лучших результатов для динамовских бомбардиров в XXI веке. На этой отметке ранее останавливались Александр Кержаков и Константин Игорь Семшов, на гол больше забили рекордсмены века — Дерлей и Кевин Кураньи. В 1990-х бело-голубые выступали порезультативнее: Игорь Симутенков в лучшем сезоне записал на свой счет 21 гол, Дмитрий Черышев и Олег Терехин — по 17.
Все динамовцы, забивавшие больше девяти голов за чемпионат в XXI веке:
|
Сезон
|
Игрок
|
Гражданство
|
Матчи
|
Голы
|
2005
|
Дерлей
|
Бразилия
|
23
|
13
|
2011/12
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
41
|
13
|
2009
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
24
|
12
|
2023/24
|
Константин Тюкавин
|
Россия
|
25
|
12
|
2011/12
|
Игорь Семшов
|
Россия
|
37
|
12
|
2011/12
|
Андрей Воронин
|
Украина
|
37
|
11
|
2001
|
Антон Хазов
|
Россия
|
16
|
10
|
2012/13
|
Александр Кокорин
|
Россия
|
22
|
10
|
2013/14
|
Александр Кокорин
|
Россия
|
22
|
10
|
2014/15
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
24
|
10
|
2022/23
|
Федор Смолов
|
Россия
|
24
|
10
|
2012/13
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
27
|
10
|
2021/22
|
Даниил Фомин
|
Россия
|
29
|
10
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2