Тюкавин в одном голе от рекорда «Динамо» в XXI веке

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился голом в матче против «Оренбурга» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

В нынешнем чемпионате Тюкавин отличился уже 12 раз — это один из лучших результатов для динамовских бомбардиров в XXI веке. На этой отметке ранее останавливались Александр Кержаков и Константин Игорь Семшов, на гол больше забили рекордсмены века — Дерлей и Кевин Кураньи. В 1990-х бело-голубые выступали порезультативнее: Игорь Симутенков в лучшем сезоне записал на свой счет 21 гол, Дмитрий Черышев и Олег Терехин — по 17.

Все динамовцы, забивавшие больше девяти голов за чемпионат в XXI веке: